Путин наградил Орденом Мужества уральского охотинспектора, погибшего при задержании браконьера

У Андрея Киргинцева остались жена и двое детей. Фото: соцсети

Охотинспектора Андрея Киргинцева, который весной прошлого года погиб от рук браконьера, посмертно наградили Орденом Мужества. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

«Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2020 года №557… за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга Киргинцев Андрей Анатольевич — государственный инспектор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области награжден Орденом Мужества посмертно», - сообщают в Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

Место преступления. Фото: СУ СКР по Свердловской области

27 ноября 2019 года Андрей Киргинцев с коллегой Сергеем Ворохобовым обнаружили в Таборинском лесничестве построенное кем-то деревянное здание. Внутри находился Леонид Нихти. Заподозрив того в браконьерстве, они назвали ему свои должности и осмотрели здание. Рядом с домом они нашли короб с замороженными карасями, которые судя по виду были выловлены сетями и в большом количестве, что запрещено.

Инспекторы стали пересчитывать, сколько именно рыбы было незаконно выловлено, как вдруг Леонид Нихти взял с навеса возле короба двуствольное ружье и выстрелил из него в Андрея Киргинцева.

- После произведенного выстрела сотрудник Департамента упал на землю, а Нихти, продолжая реализацию умысла на убийство двух лиц, незамедлительно навел охотничье ружье на сотрудника рыбоохраны, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Целясь в область туловища потерпевшего, где расположены жизненно-важные органы тела человека, он нажал на спусковой крючок, однако выстрел из ружья не был произведен вследствие осечки.

Завязалась драка. Злоумышленник стал бить сотрудника рыбоохраны ножом в шею, но тот сумел отбросить лезвие в сторону. Тогда Нихти схватил топор и ударил им инспектора по голове.

- В ответ на это, сотрудник рыбоохраны нанес удар прикладом в область лица Нихти, в результате чего они упали на землю, где продолжили борьбу, в ходе которой Нихти продолжил попытки убить потерпевшего, пытаясь нанести ему удары удерживаемым топором в область головы и туловища, - добавили в надзорном ведомстве.

Ружье и топоры, которые использовал злоумышленник, пытаясь убить инспекторов. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В конце концов сотрудник рыбоохраны смог забрать топор. Тот убежал внутрь строения. Инспектор догнал его и стал связывать злоумышленнику руки. Но Нихти вновь выхватил нож и ударил им инспектора в живот.

- После нанесенного удара между ними вновь завязалась борьба, в ходе которой Нихти неоднократно пытался нанести удары ножом в жизненно-важные области тела человека – в область головы и туловища потерпевшего с целью причинить смерть, - объясняют в прокуратуре. - Однако потерпевший оказал активное сопротивление Нихти, вновь обезоружив его и закрыв в указанном строении, подперев дверь паленом и доской, до прибытия на место происшествия сотрудников полиции.

К слову, несмотря на множество ран, инспектор сходил в лес за снегоходом, приехал на нем к избушке и помог своему раненому коллеге сесть, после чего повез его к ближайшей деревне, где была связь, чтобы вызвать подмогу. Однако врачи не смогли помочь Андрею Киргинцеву. Он скончался в больнице на следующий день. Впоследствии губернатор Свердловской области поручил оказать семье погибшего помощь. Известно, что Киргинцев работал в Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области с 2009 года. Ему было 56 лет. У него остались жена и двое детей.

Что же до браконьера-убийцы, то его суд признал виновным и приговорил к 22 годам колонии строгого режима.