«Екатеринбурггаз» вложил в ремонт и модернизацию газовых сетей полмиллиарда рублей

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Заключительным этапом стали работы в рамках второго этапа реконструкции Макаровского моста по ул. Челюскинцев. На объекте 14-15 сентября проведены мероприятия по установке крана подземного исполнения и для перспективы переноса газопровода высокого давления в построенную часть виадука.

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

«Городское газовое хозяйство полностью готово к новому отопительному сезону. В ремонтные работы, модернизацию сетей и строительство новых объектов для перспективы газификации в 2020 году вложено почти полмиллиарда рублей. Это инвестиции АО «Екатеринбурггаз» в будущее, мы совершенствуем систему газоснабжения города, устанавливаем самое современное оборудование, которое прослужит в разных случаях от 15 до 50 лет. Применяя умные технологии в газовом хозяйстве, мы делаем жизнь людей комфортнее. Благодаря новому оборудованию, закольцовкам газопроводов мы сводим к минимуму отключения потребителей. При установке новых газораспределительных пунктов особое значение придается благоустройству территории, эстетичному виду газовых объектов в ландшафте современного мегаполиса», - рассказал заместитель генерального директора - главный инженер АО «Екатеринбурггаз» Иван Паслер.

За время летней ремонтной кампании специалисты «Екатеринбурггаза» заменили 10 шкафных газорегуляторных пунктов, полностью обновили 4 газораспределительных пункта, на 21 объекте установили новую систему электрохимзащиты, на 10 ГРП заменили систему телеметрии, которая позволяет в онлайн режиме следить за параметрами оборудования. 16 устаревших газовых задвижек на трубопроводах заменены на надежные краны в подземном исполнении.

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Значительно повышена надежность газоснабжения в Кировском, Ленинском, Орджоникидзевском и Железнодорожном районах, где произведены закольцовки газопроводов высокого и низкого давления общей стоимостью 28 миллионов рублей.

Кроме того, летом специалисты «Екатеринбурггаза» завершили проект по повышению качества газоснабжения поселка Шукавиш на 24 миллиона рублей. Проведены работы по проектированию и строительству новых газопроводов высокого и низкого давления, выполнено 6 закольцовок газопроводов по улицам Свободы, Советская, Археологов, Первый проезд, Соколиная, Сагринская. В поселке установлен новый газорегуляторный пункт.

Реализован многомиллионный проект по строительству нового газопровода высокого давления в сторону Широкой Речки. Это сделано для того, чтобы освободить в Академическом районе участок под автомагистраль, связывающую два района.

В Орджоникидзевском районе газовики провели работы по переустройству участков газовых трасс, открыв путь трамвайной линии в Верхнюю Пышму и обеспечив техническую возможность подключения новых потребителей.

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Также в течение лета завершен стратегически важный проект в микрорайоне Компрессорный. Строительство газопровода высокого давления от газораспределительной станции-2 до Сибирского тракта в обход поселка Компрессорный началось в конце 2018 года. Это вторая ветка резервного газопровода диаметром 720 мм. Она позволит увеличить пропускную способность системы и резервирование газоснабжения потребителей. Завершающая фаза проекта реализована в июне 2020 года. В реализацию данного проекта АО «Екатеринбурггаз» инвестировало свыше 240 миллионов рублей.