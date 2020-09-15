«Перед сыном мне не стыдно!»: как 130-килограммовая менеджер по продажам стала стриптизершей

За спиной у Марии два брака, в том числе и фиктивный. Фото: предоставлено героиней публикации

- Мне никогда не было стыдно снимать на сцене лифчик. Если кому и должно быть совестно, то тем, кто сидит в зале, - смеется пышногрудая Маруся Маковка.

О том, что в Екатеринбурге стриптизершей работает сексапильная пышка, мы узнали случайно, когда она помогла местному блогеру разыграть друга на день рождения.

Харизматичную танцовщицу зовут Мария Благодатная. С самого детства она мечтала выступать на сцене. Вот только совсем не так представляла себе будущую работу.

РАСТОЛСТЕЛА ПОСЛЕ РАССТАВАНИЯ С ЛЮБИМЫМ

Мария Смахтина (девичья фамилия) родилась в семье капитана милиции и диспетчера школьной столовой. Но по стопам родителей Маша идти не хотела. Девочка грезила танцами. Повзрослев, хотела поступать в театральный. Но жизнь распорядилась иначе.

- Какие танцы в 90-х. Надо было искать профессию, с которой можно было зарабатывать, - отмахивается наша героиня.

Едва ли в слегка полной девушке можно разглядеть 130-килограмовую Марусю Маковку. Фото: предоставлено героиней публикации

После 9 класса Мария пошла учиться в архитектурно-строительный колледж, но получить диплом там не получилось – денег на обучение у семьи не хватало.

- Была задача снизить расходы. Поэтому пришлось перевестись в монтажный колледж, но уже бесплатно. Училась по специальности коммерческая деятельность в строительстве, - рассказывает Маруся. – Проблем с учебой у меня не было, так как в школе я была в физико-математическом классе. Первый семестр сдала на отлично. А колледж и вовсе с красным дипломом окончила. Но уже тогда я понимала - это все не мое! Вышла и забыла, словно страшный сон.

Там же в колледже Мария встретила и свою первую любовь. С Максимом она познакомилась еще на первом курсе. Высокий, красивый и заботливый. Их отношения длились четыре года, но «хэппи энда» не случилось. В 1999 году у Максима развилась наркозависимость. Парня отправили на лечение в клинику в Испании.

- Он уехал и мы расстались, - делится Благодатная. - Я была вынуждена вернуться жить к маме. У меня был сильный стресс. Во-первых, мне не хватало Макса, а во-вторых, я вернулась в район хрущевок, откуда всегда мечтала вырваться. Как следствие – гормональный сбой и резкий набор веса.

После расставания Мария не видела Максима 20 лет. Лишь в конце прошлого года они встретились, чтобы просто поговорить, словно старые друзья. Фото: предоставлено героиней публикации

Буквально за год 20-летняя девушка увеличилась в размерах почти в два раза, а ее вес превысил центнер.

ЗАЛЕЗЛА В ДОЛГИ - ПРИШЛОСЬ РАЗДЕВАТЬСЯ

Следующие пять лет Мария пыталась сводить концы с концами, работая торговым представителем. Но ей всегда хотелось чего-то большего. В 2005 году она решилась взять в аренду киоск, но идея старт-апа с треском провалилась.

- Тогда это казалось прибыльной затеей, - признается наша героиня. - Я так вдохновилась этой идеей и была уверена в успехе. Думала, начну деньги лопатой грести на пиве и сигаретах.

Но малый бизнес не продержался и месяца. Предприниматель из Марии оказался никакой. Чтобы не впасть в депрессию, Маша снова отправилась искать работу. 25-летняя девушка устроилась менеджером по продажам. А потом наступил новогодний корпоратив...

- Я же всегда любила петь и танцевать. И так сложилось, что у нас выступал мужчина в обрезе Киркорова. Ну а я что? Надела какой-то балахон и спела песню Пугачевой «Хочется», - смеется Маруся Маковка

Мария в образе Аллы Пугачевой в 2005 году. Фото: предоставлено героиней публикации

В тот вечер она поняла, что нельзя больше терять времени и пора идти за мечтой. Но единственным местом, где требовались «танцовщицы», оказался ночной клуб «Империя страсти». К тому моменту Мария уже весила под 130 килограммов.

- Мне предложили выступать по пятницам и субботам. Платили унизительно мало, всего по 500 рублей за выход. Первые номера больше напоминали танцы в стиле Чунга-Чанги. Перед выходом хореограф показал несколько движений. Я выхожу, а там 500 человек. Из них – большая часть младше меня и пьяные. А мне надо потанцевать и раздеться. Ну и я решила забыть про мораль и стеснение. Сказала себе «Ты пришла деньги зарабатывать», - рассказывает подробности своего дебюта Мария.

РАССКАЖУ СЫНУ О РАБОТЕ БЕЗ СТЫДА!

За пятнцадцать лет своей карьеры Мария стала одной из первых стриптизерш с весом «за сотку». И сейчас у нее есть уже личный фан-клуб. Гости приходят и первым делом спрашивают «А Маруся сегодня выступает?»

- Все привыкли видеть высоких и стройных красоток у пилона. А ты попробуй найти толстушку, которая готова раздеться перед толпой мужиков! – гордо говорит Маковка.

Для большинства она строгая сотрудница охраны или заботливая медсестра. Но с наступлением рассвета Мария превращается в любящую жену и мать. Поклонники даже не догадываются, что она счастлива в браке и воспитывает 5-летнего сына.

Но нынешний супруг Никита стал уже третьим суженым для Марии.

Маруся Маковка на сцене уже 15 лет. Фото: предоставлено героиней публикации

- Впервые я вышла замуж в 2008 году. Познакомилась на сайте знакомств с Димой. Мне было 29, а ему - 19. Он влюбился в меня по уши. Но уже через три года мы развелись. А в 2013 году я фиктивно расписалась со своим приятелем. Безумно хотела заполучить его фамилию, так я и стала Благодатной, - делится королева стриптиза.

Будучи в фиктивном браке у Марии завязался роман с Никитой. Стоит ли удивляться, что он влюбился в Марию после приватного танца. Правда, не в кабаре, а на дне рождения общего друга.

- Если честно, первое время я воспринимала его как любовника «для здоровья». В конце 2014 года он попросил впустить к себе переночевать, и так сложилось, что в ту ночь мы зачали ребенка. К моему удивлению, он не испугался и не сбежал. Но расписались мы лишь в прошлом октябре. А торжество было в самую красивую дату этого года – 02.02.2020, - признается Маруся Маковка.

С Никитой Мария познакомилась на вечеринке. Но когда стриптизерша забеременела, то мужчина не смалодушничал. Фото: предоставлено героиней публикации

Пара назвала сына Мираславом, а Никита согласился взять фамилию жены. О том, как в будущем рассказать ребенку о своей профессии, Мария не переживает. Более того, мальчик уже знает, что его мама танцует для мужчин.

- Как-то раз мне надо было выступить на свадьбе для жениха. Но это был выходной, и не с кем было оставить Мираслава. Пока я развлекала гостей, он подглядывал за дверями. А потом сказал, что все видел. Мне будет не стыдно ему рассказать, чем я зарабатываю на жизнь.