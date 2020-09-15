Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 15 сентября 2020 года

В Свердловской области сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждены 124 новых случаев заражения коронавирусом, 28 из них – зафиксированы в уральской столицы.

Остальные случаи COVID-19 подтверждены в Нижнем Тагиле, Реже, Невьянске, Ирбите, Красноуральске, Ревде, Первоуральске, Ивделе и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших граждан на Урале с начала пандемии – 27 172, 20 842 из них полностью справились с инфекцией. Только за прошедшие сутки из больниц выписаны 58 человек.

На сегодняшний день состояние 81 пациента остается тяжелым, 76 из них размещены в палатах отделений интенсивной терапии, 43 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждены 9 новых смертельных случаев от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале – 533.

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