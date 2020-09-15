«Добро пожаловать в мир!»: у Антона Шипулина и его супруги родился второй сын

Мальчика назвали Максимом. Фото: Антон Шипулин в Instagram

У депутата Госдумы и уральского биатлониста Антона Шипулина родился третий ребенок. Об этом многодетный отец рассказал на своей странице в Instagram. Мальчика назвали Максимом, родился он сегодня, 15 сентября, в 07:06. Это уже второй сын в семье Шипулиных и младший брат пятилетнего Димы и годовалой Миры.

- Сегодня мы с Луизой стали многодетными родителями. Максим 3398 грамм, 51 сантиметр. Как же кайфово через несколько минут после родов положить его на грудь! – написал биатлонист.

Фото: Луиза Шипулина в Instagram

Не осталась в стороне его супруга Луиза, которая тоже решила поделиться радостной новостью: «Ой, лучше не спрашивайте, сама в шоке! А если серьезно, сегодня родился еще один наш любимый сыночек, братик и внук. Добро пожаловать в мир! Я тебя очень люблю! Теперь я многодетная мама, мы многодетная семья… Наверное, можно уже и завязывать с этим делом».

Напомним, минувшим летом семья Шипулиных переболела коронавирусом, когда отдыхала в Сочи. В конце июля у депутата Гордумы Антона Шипулина, его тещи, супруги и младшей дочери подтвердился коронавирус. У всех, кроме жены биатлониста, болезнь прошла в легкой форме. А вот супругу пришлось госпитализировать в больницу.

Через две недели вся семья пошла на поправку, успела в последние несколько дней отдохнуть в Сочи, после чего отправилась домой.

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