Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 13 сентября 2020 года

В больницах остается все меньше пациентов с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально зарегистрирован 131 новый случай заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев COVID-19 подтверждено в уральской столице: +70.

Остальные случаи коронавирусной инфекции подтверждены у жителей Нижнего Тагила, Кировграда, Нижней Туры, Верхотурья, Сухого Лога, Ревды, Краснотурьинска, Верхней Пышмы, Новой Ляли, Серова, Туринского ГО и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших на Среднем Урале с начала пандемии составляет 26 919 человек, 20 723 из них полностью справились с COVID-19.

Сейчас 86 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 79 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 43 – подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки из больниц выписан 61 пациент. Умерших за прошедшие сутки не зарегистрировано.

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