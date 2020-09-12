Футбольный клуб «Урал» обыграл «Химки» в Екатеринбурге со счетом 3:1

Игра закончилась победой «шмелей». Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Настоящий праздник у уральских любителей футбола. Игроки «Урала» сегодня, 12 сентября, встретились с «Химками» на Екатеринбург Арене и… победили! Матч закончился со счетом 3:1 в нашу пользу.

- С первых минут «шмели» завладели преимуществом и уже к середине тайма забили два мяча! - рассказывают в пресс-службе ФК «Урал». - Сначала Эрик Бикфалви уверенно реализовал пенальти. А заработал удар с точки Андрей Панюков. Вскоре Стефан Страндберг, который впервые сыграл за «Урал» после возвращения в клуб, отметился результативным ударом после подачи с углового. Так под полным преимуществом прошла первая половина встречи.

Матч проходил на «Екатеринбург Арене». Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Ну а во втором тайме гости попытались изменить исход встречи и даже смогли забить один мяч почти сразу после перерыва. Наши ворота поразил Аршак Корян после проникающей передачи партнера. Но в середине тайма «Урал» снова забил в ворота противника после углового. И снова отметился Бикфалви.

- В оставшееся время обе команды имели моменты. Мяч даже попал в штангу наших ворот на 79-й минуте, - добавляют в пресс-службе ФК «Урал». - Однако больше голов зрители не увидели. Поздравляем болельщиков с победой!

Кстати, в середине июля «Урал» уже встречался с «Химками». Тогда он проиграл им со счетом 1:3. После того поражения теперь уже бывший главный тренер команды Дмитрий Парфенов объявил, что уходит в отставку.

Уральская команда отыгралась за поражение в июле. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Проиграли самый важный матч года»: после поражения «Химкам» главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов объявил об отставке

Сегодня, 19 июля, футбольный клуб «Урал» в Екатеринбурге встретился с «Химками» и проиграл со счетом 1:3. А сразу после этого главный тренер уральской команды Дмитрий Парфенов в комментарии журналистам федерального телеканала объявил, что подает в отставку. (Подробнее)