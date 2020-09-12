День танкиста 2020 в Екатеринбурге: большой фоторепортаж с полигона «Свердловский»

Гости праздника могли посмотреть военную технику в действии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра в России отмечается День танкиста — профессиональный праздник для всех, кто создает бронетехнику и всех, кто на ней служит. В связи с этим 12 сентября на полигоне «Свердловский» была организована масштабная военно-патриотическая акция. С самого утра всех желающих ждали на полигоне. Посетители могли лично попасть на борт боевой техники и прокатиться по специальной трассе.

- Проехать можно было в десантных отделениях бронеавтомобилей «Тайфун-К», «Тигр», а также бронетранспортера БТР-82АМ, - отметили в пресс-службе Центрального военного округа.

Кроме того в этот день разрешалось фотографироваться на фоне военной техники, причем даже на фоне самых современных образцов, как например на фоне новейшего танка Т-14 «Армата», который вообще в Екатеринбурге показывают впервые.

- Экспозиция исторических боевых машин была представлена самоходным истребителем танков СУ-100 и Т-44, ставшим последним советским серийным танком, произведенным во время войны, - добавили в ЦВО. - Кроме того, гости праздника смогли увидеть советский легкий бронетранспортер БТР-40, оригинальный образец разведывательного бронеавтомобиля БА-64, а также танки Т-62, легкий плавающий танк ПТ-76 и современные модификации Т-72Б3М, Т-80БВМ, в том числе в арктическом камуфляже.

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Все пришедшие могли лично посмотреть и даже подержать в руках оружие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перспективный российский основной танк Т-14 с необитаемой башней на базе гусеничной платформы «Армата». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не военная машина, а сплошное надувательство. В том смысле, что эта копия машины надувается воздухом. И с ее помощью потом можно надувать противника, вводя того в заблуждение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Показали на празднике и военную авиацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военные кинологи на демонстрационном показе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впечатляющее зрелище демонстрационного показа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если вдруг слышали в субботу, 12 сентября, грохот, то вероятнее всего это было с полигона «Свердловский». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Легендарный советский танк Т-34. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По военной технике можно было даже полазить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще кадр с демонстрации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Попасть на борт боевой техники мог каждый желающий. Фото: Алексей БУЛАТОВ