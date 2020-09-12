В Свердловской области выявили еще 128 случаев коронавируса

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26 788. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Борьба с коронавирусом в Свердловской области продолжается. Однако сдав немного свои позиции в августе, в сентябре он отказывается отступать еще дальше. Так, за минувшие сутки в регионе было выявлено еще 128 новых случая COVID-19.

70 заболевших было найдено в Екатеринбурге. Остальные случаи приходятся на другие города Свердловской области.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26 788, - уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 - на аппаратах ИВЛ.

При этом за сутки было выписано из больниц 60 человек. Общее же количество тех, кто переболел коронавирусом и вылечился в Свердловской области составляет 20 662.