Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 11 сентября 2020 года

На медиках по-прежнему большая нагрузка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально зарегистрировано 133 новых случая заболевания COVID-19, в их числе 69 случаев – в уральской столице.

Остальные случаи коронавируса подтверждены в Нижнем Тагиле, Североуральске, Невьянске, Ирбите, Кушве, Ревде, Первоуральске, Асбесте и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших на данный момент составляет 26 660, из них 20 602 пациента полностью победили COVID-19. Только за прошедшие сутки домой выписали 63 человека.

На сегодняшний день 86 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 78 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 49 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также пополняется статистика по смертям от COVID-19. За сутки зарегистрированы три новых случая смерти, а общее число жертв пандемии на Среднем Урале – 512 человек.

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