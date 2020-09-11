«Нашли мальчика для нашей девочки»: карликового бегемота Еву хотят выдать замуж в зоопарке Екатеринбурга

Ева приехала в Екатеринбург шесть лет назад, но до сих пор одна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть лет назад в Екатеринбург прямиком из Шотландии привезли необычного зверя – карликового бегемотика-девочку по кличке Ева. Она поселилась в нашем зоопарке. С тех пор она живет в вольере, где у нее есть свой шалаш и бассейн для купаний. Ева усердно радует детвору, которая любит наблюдать за ней, но вот сама Ева, увы, скучает. Шесть лет прошло, а она все так и живет одна. В зоопарке Екатеринбурга решили исправить ситуацию и найти ей… жениха!

- Мы забросили предложение партнерам, и наконец-то в мире нашелся мальчик, который ей подходит, - говорит Светлана Прилепина, директор зоопарка. - Удовольствие недешевое, и мы в поиске партнеров, кто бы нам помог в приобретении мальчика для нашей девочки.

У Евы в зоопарке свой персональный бассейн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ева приехала в Екатеринбург, когда ей было всего два года. По меркам бегемотов она была еще совсем подростком. Но сейчас ей уже восемь и она взрослая дама. Быть может скоро в Екатеринбурге будет уже два карликовых бегемотика – Ева и ее жених. А потом, кто знает, появятся у бегемотиков свои крохотные бегемотики-малыши.

- С самцами очень сложная ситуация. Их практически нет, - поясняли в зоопарке. – Карликовые бегемоты - это редкий исчезающий вид. В естественной среде их осталось около 300. Поэтому еще с 1982 года их отлов в природе был запрещен. Все животные, которые сейчас живут в зоопарках, были привезены туда либо до 80 года, либо уже родились в неволе. В зоопарках карликовые бегемоты живут парами и рождаются только самки. А в природе самцов брать нельзя.