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Происшествия

На стройплощадке в Екатеринбурге загорелась многоэтажка

В строящемся здании загорелся утеплитель, все обошлось без пострадавших
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Фото: скриншот с видео сообщества "Инцидент Екатеринбург"

Фото: скриншот с видео сообщества "Инцидент Екатеринбург"

Сегодня днем, 11 сентября, на стройплощадке в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге случился крупный пожар. Как сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург», возгорание произошло после того, как в строящемся здании взорвался баллон, предположительно, с газом.

- В новостройке, напротив Счастливой, 3, взорвался какой-то баллон, и начался пожар, - рассказала очевидец происходящего Елизавета.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий у пресс-службы МЧС по Свердловской области. Там нам рассказали, что в здании загорелся утеплитель. С огнем удалось справиться еще до прибытия пожарных. К счастью, все обошлось без пострадавших.

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