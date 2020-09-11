На стройплощадке в Екатеринбурге загорелась многоэтажка

Фото: скриншот с видео сообщества "Инцидент Екатеринбург"

Сегодня днем, 11 сентября, на стройплощадке в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге случился крупный пожар. Как сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург», возгорание произошло после того, как в строящемся здании взорвался баллон, предположительно, с газом.

- В новостройке, напротив Счастливой, 3, взорвался какой-то баллон, и начался пожар, - рассказала очевидец происходящего Елизавета.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий у пресс-службы МЧС по Свердловской области. Там нам рассказали, что в здании загорелся утеплитель. С огнем удалось справиться еще до прибытия пожарных. К счастью, все обошлось без пострадавших.