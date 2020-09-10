Афиша в Екатеринбурге: сентябрь 2020 года

Открытие сезона в Екатеринбурге начинается с дискотеки 90-х годов. Фото: Театр Эстрады Екатеринбурга

С 9 сентября 2020 года в Екатеринбурге открылись театры, кинотеатры и концертные залы. Здесь соблюдаются меры предосторожности в период пандемии коронавируса – социальная дистанция в виде рассадки в шахматном порядке в зале, измерение температуре на входе, использование санитайзеров.

За полгода жители Екатеринбурга соскучились по массовым мероприятиям, поэтому билеты раскупаются быстро. Куда сходить в Екатеринбурге в сентябре 2020 года? Подборка самых интересных мероприятий – в Афише от «КП-Екатеринбург».

13 сентября

«Дискотека 90-х», 19:00

Театр эстрады, улица 8 Марта, 15

Атмосфера зажигательного диско 90-х, модные шлягеры, звучавшие из первых бумбоксов, кассетных плееров и по MTV. На концерте прозвучат хиты позапрошлого десятилетия: «Седая ночь», «Желтые тюльпаны», «Ветер с моря дул», «Крошка моя» и многие другие.

Ведущий дискотеки: екатеринбургский шоумен Илья Хомутов.

Билеты: от 500 до 1400 рублей.

Театр Эстрады приглашает на дискотеку 90-х. Фото: Театр Эстрады Екатеринбурга

16 сентября

Концерт классической музыки «Демон», 18:30

Камерный театр Музея писателей Урала, улица Пролетарская, 18

Восточная поэма в исполнении Дмитрия Касимова вместе с Екатерининским оркестром. Также в концерте примут участие солистка «Урал Опера Балета» Ольга Семенищева, а также солисты оркестра Мария Шарыгина и Дмитрий Иванов, лауреат международных конкурсов Светлана Суранова.

На концерте прозвучат классические произведения Чайковского, Глюка, Рахманинова, Шуберта. Главный дирижер Екатерининского оркестра – Сергей Царегородцев.

Билеты: 500 рублей.

18 сентября

Спектакль «Долорес Клейборн», 19:30

«Коляда-театр», проспект Ленина, 97

Актеры знаменитого театра драматурга Николая Коляды представят единственное сценическое прочтение произведения Стивена Кинга в России. Театральная постановка ближе к первоисточнику, чем известный фильм Кэти Бейтс в главной роли.

Билеты: 500 рублей.

"Коляда-театр" уже запустил новый сезон на Ленина, 97 Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 сентября

Группа «Невский проспект». Трибьют-шоу группы «Ленинград», 20:00

«Дом Печати», проспект Ленина, 49

Официальная трибьют-группировка исполняет музыкальные хулиганские творения максимально приближенно к оригиналу, используя собственные аранжировки, сохраняя на концерте зажигательную атмосферу, которая царит на концертах группировки «Ленинград».

Билеты: от 800 до 1900 рублей.

19 сентября

Группа «Курара». 10 лет альбому «Грясь», 19:00

Клуб «Фабрика», переулок Центральный рынок, 6

Уральская рок-группа «Курара» отмечает юбилей своей четвертой пластинки «Грясь». Все осенние концерты коллектива посвящены этому событию.

Билеты: 800, 5200 и 6000 рублей.

"Курара" отмечает юбилей четвертого альбома Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 сентября

Концерт «Другого оркестра», 19:30

ЦК «Урал», улица Студенческая, 3

«Другой оркестр» выступит в непривычном формате. Коллектив вместе с дирижером предстанет в образе одного диджея. Концерт пройдет в двух сетах. Первый: в жанрах House и Techno, второй: ломаные ритмы Drum and Bass.

Во время прозвучат музыкальные композиции «Live Mix». Billie Eilish, Muse, Kraftwerk, The Prodigy, Muse, 5`nizza, Depeche Mode, Kanye West, Леонида Федорова, Massive Attack, ABBA.

Билеты: от 700 до 1350 рублей.

25 сентября

Кровосток, 20:00

Center Club, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Легендарные представители российского хип-хопа, оказавшие огромное влияние на современную культуру тридцатилетних. Музыканты представят новые треки, а также порадуют единомышленников проверенными временем хитами с первых пластинок.

Билеты: танцпол 1800 рублей, VIP-Zona 8000 рублей.

Надежда Кадышева подарит жителям Екатеринбурга традиционный осенний концерт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 сентября

Концерт Надежды Кадышевой, 19:00

ККТ «Космос», улица Дзержинского, 2

Надежда Кадышева – золотой голос России, представит уральским слушателям новую концертную программу «Все вернется…». Концерты ансамбля «Золотое кольцо» - это яркие шоу с добрыми, веселыми, лирическими песнями, наполненными переживаниями человека.

Билеты: 1500 – 3400 рублей.