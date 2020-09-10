Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 10 сентября 2020 года

В больницах все больше свободных коек - многие пациенты переносят коронавирус в легкой форме в домашних условиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом. В лидерах – уральская столица: +62 новых случая COVID-19.

Также коронавирус подтвердился у жителей Асбеста, Кушвы, Ирбита, Каменска-Уральского, Серова, Нижнего Тагила, Первоуральска, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Качканара и других населенных пунктов Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших с начала пандемии на Среднем Урале составило 26 527. 20 539 человек полностью справились с COVID-19. Только за прошедшие сутки из больниц выписано 59 человек.

На данный момент состояние 84 пациентов с COVID-19 оценивается как тяжелое, 76 из находятся в тяжелом состоянии, 49 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также зафиксировано 14 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составило 509 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)

Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)