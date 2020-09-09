На Уралмаше жители многоэтажки волнуются, что им не сделают оплаченный ремонт двора

Так двор выглядит сегодня. Фото: предоставлено жильцами дома №4 по улице Кузнецова

Жители 12-этажного дома №4 по улице Кузнецова на Уралмаше в Екатеринбурге опасаются, что их двор не успеют благоустроить до наступления холодов. Сейчас придомовая территория засыпана щебнем, канализационный люк не закрыт, а подрядчик, по словам жильцов, просто исчез.

События развивались по следующей хронологии: в октябре 2019 года, а также в марте 2020 года на двух общедомовых собраниях решили принять участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды».

Фото: предоставлено жильцами дома №4 по улице Кузнецова

- Поначалу большинство было против. Мы боялись, что из-за коронакризиса работы в любой момент остановят, и наши деньги просто осядут на счетах управляющей компании. Но представители совета дома клялись и божились: все будет хорошо, работы выполнят в срок надлежащим образом. В итоге голоса были собраны, - рассказал «КП-Екатеринбург» житель дома Андрей Медведев.

В качестве подрядчика для благоустройства была выбрана строительная компания «Архитектор-СК». Строители должны были сделать детскую площадку, газон, обновить зеленые насаждения, поставить беседку и оборудовать парковку, а также заменить освещение и скамейки.

Фото: предоставлено жильцами дома №4 по улице Кузнецова

Стоимость работ оценили в 7 миллионов рублей, 1 миллион из которых должны выплатить сами жильцы, а остальное по программе – городская администрация. В июне началась подготовка к ремонту – рабочие сняли асфальт, сломали автоматические ворота и калитки. После этого двор засыпали щебнем.

До конца августа встревоженные жильцы терпели, наблюдая ремонт, который велся, по их словам, с большими перерывами, а потом написали комментарий в социальной сети министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову. Министр ответил, что лично побывал во дворе, подрядчик ему сообщил, что август был дождливым, поэтому работы растянулись по времени.

- Придал ускорение, - проинформировал Николай Смирнов в ответ на обращение.

Фото: предоставлено жильцами дома №4 по улице Кузнецова

Однако за последние две недели работы не сильно продвинулись вперед: дорожки по-прежнему засыпаны щебнем, газон не благоустроен. На днях жильцы написали официальное обращение в мэрию Екатеринбурга с требованием разобраться в ситуации. На ответ у чиновников есть месяц.

Действительно, как пояснили «КП-Екатеринбург» в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, договор на благоустройство двора по муниципальной программе, заключается между администрацией города и подрядчиком. Но повода для беспокойства в профильном министерстве не нашли.

- По адресу Кузнецова, 4 в Екатеринбурге выполнение идет на уровне 33% по информации, предоставленной городом. Планируемая дата окончания работ – 30 сентября 2020 года. У подрядчика еще три недели есть в запасе, - рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном министерстве энергетики и ЖКХ. – Жители напрасно волнуются. Подрядчик обязательно уложится в сроки. Министр Николай Смирнов на днях заявил, что опасений по Екатеринбургу по этой программе нет.

Всего в уральской столице пять дворов, капитальный ремонт которых еще не завершен. Это уже упомянутый адрес – Кузнецова, 4, также совмещенный большой двор домов №21, 23 и 26 по проспекту Орджоникидзе, а также дворы по адресам: Тургенева, 7 и Московская, 219.

Все работы в этих дворах будут завершены в срок.

Так должен выглядеть обновленный двор. Фото: предоставлено жильцами дома №4 по улице Кузнецова

- Каждые две недели проходит заседание межведомственной комиссии по реализации этих проектов. Они на контроле у министра. На заседаниях смотрят ситуацию по каждому объекту в каждом муниципалитете. Если же у жителей возникают вопросы, им нужно обращаться в городскую администрацию, которая взяла на себя обязательства по оплате и строительным работам во дворах, - рассказывают в профильном ведомстве.

Генеральный директор компании «Архитектор-СК» Юлия Каметова от комментариев по вопросу ремонта двора отказалась.