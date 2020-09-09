«Без них не было бы и футбола»: игрок «Урала» вручил врачам ЦГБ№3 в Екатеринбурге новый автомобиль

Эрик потратил свой гонорар за лучший гол на машину для медиков. Фото: Ольга ЮШКОВА

- Какой достойный поступок. Спасибо, - восклицали, едва сдерживая слезы, врачи больницы №3 в Екатеринбурге.

9 сентября врачам больницы №9 вручили ключи от автомобиля. Фото: Ольга ЮШКОВА

На территорию ЦГБ№3 сегодня, 9 сентября, заехала не скорая помощь, как это было в обычные дни, а новенькая Lada Granta. Внутри, правда, не за рулем, а на пассажирском, скромно сидит виновник торжества – полузащитник футбольного клуба «Урал» Эрик Бикфалви. Игрок недавно объявил, что собирается подарить врачам больницы машину и слово свое сдержал.

Новенькая машина будет ездить на вызовы к пациентам. Фото: Ольга ЮШКОВА

В прошлом сезоне во время матча «Урал» - «Арсенал», который состоялся в июле этого года, Бикфалви стал автором одного из самых красивых голов чемпионата России. За это в качестве бонуса Эрик получил денежный приз от спонсора клуба. Но деньги футболист решил потратить не на себя, а на благотворительность и купил автомобиль для врачей.

- Так я хотел отблагодарить врачей за борьбу с коронавирусом. Без них не было бы и футбола, - скромно сказал Эрик Бикфалви во время вручения ключей от машины. Руководство клуба обратилось к администрации города с просьбой помочь, и было принято решение поддержать именно эту больницу, потому что она активно спасала пациентов с Covid-19.

Футболист "Урала" таким образом отблагодарил врачей. Фото: Ольга ЮШКОВА

ЦГБ№3 как раз требовался именно легковой автомобиль, на котором врачи могли бы ездить к пациентам на дом. Потому что медикам часто приходилось пользоваться услугами такси или вообще добираться на личном транспорте. Теперь в распоряжении есть Lada Granta. Широкому жесту футболиста коллектив больницы очень обрадовался.

- Такой автомобиль будет в день обслуживать до 50 вызовов. Поэтому он необходим нашей больнице, - сообщил главный врач ЦГБ№3 Антон Старков.

Кстати, скоро футбольный клуб «Урал» встретится с командой «Химки». Игра состоится 12 сентября, 18:30 на «Екатеринбург Арене».