Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 9 сентября 2020 года

Екатеринбурге живет обычной жизнью: почти все ограничения сняты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом. 52 из них – зафиксированы у жителей столицы Среднего Урала.

Остальные случаи COVID-19 подтверждены у жителей Нижнего Тагила, Среднеуральска, Карпинска, Серова, Богдановича, Кушвы, поселка Уральский, Ревды, Сухого Лога, Верхнего Тагила и Верхней Пышмы, Ирбита, ЗАТО Свободный и других населенных пунктов Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составило 20 401 человек, из которых 20 480 человек полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки из больниц выписано 56 человек. Коечный фонд учреждений здравоохранения постепенно освобождается от ковидных больниц.

Состояние 86 пациентов с коронавирусом на данный момент остается тяжелым, 78 из них размещены в палатах реанимации, 42 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

К сожалению, продолжает пополняться и тревожная статистика смертей от COVID-19: за сутки зарегистрировано 12 новых случаев смертей, а общее число жертв пандемии составляет на Среднем Урале 495 человек.

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