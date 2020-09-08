«Напал в лифте»: в Екатеринбурге жестоко избили менеджера сигарного клуба

Сейчас полиция ищет отморозка, напавшего на Оксану в лифте. Фото: страница девушки в соцсети

В Екатеринбурге произошло жестокое нападение на девушку, работающую менеджером сигарного клуба.

Неизвестный подкараулил Оксану, когда она возвращалась домой из гостей.

Все произошло еще 2 мая нынешнего года в новостройке на улице Гастелло, но уголовное дело из-за случившегося завели лишь на днях.

- Нападение произошло в лифте, около двух часов ночи. Девушка возвращалась домой из гостей. Неизвестный мужчина зашел вслед за ней в лифт и принялся наносить ей удары руками в область лица и головы, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

После произошедшего Оксана сумела сама вызвать скорую помощь. Позже врачи диагностировали у менеджера сигарного клуба сотрясение головного мозга, а также закрытую черепно-мозговую травму.

Оксана сумела описать незнакомца. Им оказался мужчина славянской внешности, выше среднего роста и худощавого телосложения.

Лишь недавно – 5 сентября - по поводу произошедшего завели уголовное дело по первой части статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

На возбуждение уголовного дела повлияли результаты судебно-медицинской экспертизы, которые были готовы в конце августа.

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