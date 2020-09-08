В Свердловской области впервые оштрафовали туристку, которая не сдала тест на коронавирус, вернувшись из-за границы

Другие уральцы, не сдавшие тесты после возвращения на родину, также рискуют поплатиться рублем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области оштрафовали туристку, вернувшуюся из Турции. Дело в том, что уралочка, отдыхавшая на теплом курорте, вернувшись на родину, не стала сдавать тест на антитела к COVID-19. Между тем, теперь такой тест в обязательном порядке обязаны сдавать все, кто побывал за границей.

- Асбестовский городской суд оштрафовал жительницу поселка Рефтинского на 15 тысяч рублей за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Также в пресс-службе ведомства «Комсомолке» рассказали, что для Свердловской области это первый штраф за подобное правонарушение.

В региональном Роспотребнадзоре напоминают, что прибывающие из-за границы обязаны в трехдневный срок сдавать тест на антитела к COVID-19. Информацию о результатах теста нужно разместить в специальной форме на портале Госуслуг.

С 1 августа 2020 года за границей побывали 5924 свердловчан. По данным Роспотребнадзора, к 07 сентября своевременно информацией о ковид-статусе поделились 5622 человек. Среди них выявили 26 инфицированных COVID-2019.

- 302 гражданина нарушили установленный порядок прохождения тестирования и предоставления информации. На 115 граждан за непредоставление данных о лабораторных исследованиях на COVID-19 составлены протоколы, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Часть материалов уже передана в суды. Уральцам также грозят штрафы вплоть от 15 до 40 тысяч рублей.

Напомним, общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале достигло 26286 человек.