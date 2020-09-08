Два человека погибли: под Екатеринбургом произошло жуткое ДТП с фурой

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сегодня, 8 сентября, на 25-м километре ЕКАД, недалеко от Березовского, произошло смертельное ДТП с участием легковушки «Лада» и фуры. Представительно установлено, что 50-летний водитель отечественного автомобиля решил обогнать попутный транспорт, но не убедился в безопасности и протаранил грузовик, который ехал в тот момент по встречке.

Удар был такой сильный, что легковушку буквально сплющило. Чтобы вытаскивать из салона пострадавших, пришлось вызывать бригаду спасателей, которые проводили деблокировку дверей. В итоге, два человека погибли – 77-летняя пассажирка «Лады», а также водитель. Он скончался на руках у медиков, когда его экстренно госпитализировали в больницу.

- 49-летний водитель фуры, житель Новосибирска, рассказал, что видел приближающийся по встречке автомобиль и попытался уйти от удара, предавшись влево к встречному потоку, так как легковушка двигалась в сторону обочины, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Но неожиданно водитель «Лады» вывернул обратно на встречную полосу, столкновения избежать не удалось.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции опрашивают всех участников и очевидцев жуткой аварии. Инспекторы также установили личности погибших – ими оказались жители Краснотурьинска. Окончательную причину ДТП установят в ходе следствия. На участке сейчас движение временно ограничено, его регулируют полицейские.