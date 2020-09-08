Стали известны победители конкурса «Я горжусь своей работой»

Первое место по итогам трех этапов отбора получила команда Центрального аварийно-диспетчерского управления. Фото: Пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

В АО «Екатеринбурггаз» объявлены итоги первого корпоративного конкурса «Я горжусь своей работой». Старт был дан 3 июня, а завершился прием заявок 2 августа. За первое место боролись 18 сотрудников компании, причем отдельно учитывались групповые и индивидуальные заявки.

Выбор победителей оказался непростой, поэтому отбор проводился в три этапа и по нескольким критериям: первое – профессионализм и умение представить свои достижения в работе, второе – открытое голосование и количество лайков в соцсетях, и, наконец, конкурсная комиссия оценила вклад каждого участника в производственные успехи компании.

Награждение было приурочено к профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Результаты командного и индивидуального зачета:

Первое место по итогам трех этапов отбора получила команда Центрального аварийно-диспетчерского управления.

Второе место заняла объединенная команда ПУ-3.

Второе место в командном зачете заняла объединенная команда ПУ-3. Фото: Пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

В напряженной борьбе в индивидуальном зачете:

Первое место завоевала слесарь службы домовых сетей ПУ-2 Шушарина Екатерина Константиновна.

Первое место в индивидуальном зачете завоевала слесарь службы домовых сетей ПУ-2 Шушарина Екатерина Константиновна. Фото: Пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

«Серебро» получила руководитель группы по работе с потребителями газонаполнительной станции АО «Екатеринбурггаз» Ворошилова Анна Георгиевна.

Второе место получила руководитель группы по работе с потребителями газонаполнительной станции АО «Екатеринбурггаз» Ворошилова Анна Георгиевна.Фото: Пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Бронзовым призёром стала руководитель группы проектирования газоснабжения проектного отдела АО «Екатеринбурггаз» Пестерникова Елена Васильевна.

Бронзовым призёром стала руководитель группы проектирования газоснабжения проектного отдела АО «Екатеринбурггаз» Пестерникова Елена Васильевна. Фото: Пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Лауреатами конкурса «Я горжусь своей работой» стали:

Менеджер газонаполнительной станции АО «Екатеринбурггаз» Десяткова Светлана Сергеевна.

Слесарь службы домовых сетей ПУ-2 Парыгин Алексей Владимирович.

Слесарь службы домовых сетей ПУ-2 Макарова Яна Геннадьевна.

Специалист административно-хозяйственного отдела АО «Екатеринбурггаз» Бибикова Тамара Иликовна.

Все участники получили замечательные призы: наборы для путешествий с корпоративной символикой.

Спасибо всем участникам за прекрасные заявки и достойную, честную борьбу.

Новых профессиональных и творческих достижений!