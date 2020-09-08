Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 8 сентября 2020 года

Многие горожане продолжают использовать маски в качестве главного средства защиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 123 новых случаев заражения коронавирусом, 90 - в столице Среднего Урала.

Остальные случаи подтверждены в Красноуфимске, Ревде, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Полевском и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число зараженных COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии достигло 26 286 человек, из которых 20 424 полностью выздоровели. Только за прошедшие сутки из больниц выписали 60 человек.

Состояние 93 госпитализированных пациентов сегодня оценивается как тяжелое, 83 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 43 – подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные пациенты чувствует себя удовлетворительно.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Также за прошедшие сутки подтверждены 4 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии в Свердловской области достигло 483 человек.

Отметим, что с 1 сентября в регионе в очном формате стартовал учебный год. В школы отправились 510 тысяч учеников, включая 61 первоклассников. Свои двери открыли 1 059 образовательных учреждения, два из них по итогам первой недели из-за случаев коронавируса перевели на дистанционное обучение. В отдельных школах дистанционно учатся шесть классов.

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