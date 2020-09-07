«Жена помогает ему, несмотря на измены»: убийце мужчины, принятого за педофила, наняли двух адвокатов

Чабин пытался выйти под домашний арест, но областной суд отказал ему в этом. Фото: СОЦСЕТИ

Сразу два адвоката из Екатеринбурга взялись защищать в суде убийцу 48-летнего жителя Верхней Пышме Дмитрия Чикваркина. Согласно картотеке Свердловского областного суда, представляют интересы обвиняемого Евгений Филев и Елена Соколова.

Общаться с прессой защитники не намерены.

- Это пустая трата времени, да и нарушать закон об адвокатской тайне я не буду. Вот вынесут приговор, тогда может и поговорим, - сказал «Комсомолке» Евгений Филев.

Дмитрий скончался в реанимации от травм головы и прямой кишки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 22 августа Дмитрий Чикваркин помог своей знакомой Наталье Фроловой забрать двух девочек из квартиры бывшей жены ее племянника. На следующий день дети заявили, что их «трогали ниже пояса». Именно это и послужило причиной расправы.

Чабин оказался единственным из трех обвиняемых в убийстве, кто попытался оспорить свой арест на время следствия. Но безуспешно, не помогло даже раскаяние перед старшей дочерью Дмитрия. А родственники 32-летнего эвакуаторщика в экстренном порядке собирали деньги для оплаты услуг юристов.

- Их главная задача - не допустить для него пожизненного срока, - считает Яна Чикваркина, жена убитого. – Им удалось собрать 400 тысяч, но пришлось продать машину Сергея. А еще хвастаются, что им «богатые люди» помогают.

Помимо Сергея в убийстве с особой жестокостью обвиняются его 23- летняя любовница Валерия Дунаева, а также ранее судимый подельник Михаил Иванов. Несмотря на то, что долгое время Чабин сожительствовал с молодой особой, законная супруга не отвернулась от него.

- Мне немного удивительно, что жена помогает ему, несмотря на многочисленные измены. Но у них ребенок, может поэтому, - добавила Яна Чикваркина.

Нам удалось найти дом, где произошла расправа. На крыльце до сих пор видны следы крови Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также обвинения предъявлены 29-летней подруге Валерии Алине Михайловой, но лишь по статье «Угроза убийством». По версии следователей, в момент расправы девушка удерживала хозяйку дома (Наталью Фролову – прим.ред), которая пыталась защитить Дмитрия.

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