На Ямале появится Стратегия развития молодежного парламентаризма

-

В Законодательном Собрании ЯНАО 4 сентября в режиме видео-конференц-связи состоялось итоговое заседание Молодежного парламента четвертого состава. В муниципальных студиях, помимо членов Молодежного парламента, работали председатели и депутаты представительных органов местного самоуправления, а также участники конкурса «Моя законодательная идея». Молодые парламентарии доложили о результатах деятельности и сформировали пакет наказов для нового состава Молодежного парламента.

Участников заседания поприветствовал Председатель Законодательного Собрания ЯНАО, куратор Молодежного парламента Сергей Ямкин. Он заметил, что само время доказало верность решения о создании Молодежного парламента, который в этом году отметит свое 15-летие, назвал его эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов ямальской молодежи, а также своеобразной школой подготовки нового поколения управленцев.

«Вы активно участвовали в федеральных проектах и мероприятиях регионального уровня, организовывали дискуссионные площадки. В результате взаимодействия с Советом молодых ученых при Губернаторе Ямала инициировали разработку трех законопроектов, из которых два получили статус закона автономного округа. Ваша деятельность способствовала развитию молодежного парламентаризма в регионе, формированию и повышению правовой активности и культуры», – обратился Сергей Ямкин к участникам заседания.

Слова спикера подтверждают итоги окружного конкурса «Моя законодательная идея», организованного Законодательным Собранием ЯНАО при участии Молодежного парламента. Он показал значительный интерес молодежи к законотворчеству. Всего на конкурс поступило 26 работ, содержащих 28 законодательных идей, из 11 муниципальных образований. Участников интересовали самые разные сферы общественных отношений: от государственного устройства до защиты прав детей.

При определении победителей Экспертный совет оценивал важность поднимаемой проблемы, обоснованность и перспективу реализации. Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской области

При определении победителей Экспертный совет оценивал важность поднимаемой проблемы, обоснованность и перспективу реализации. Максимальное количество баллов набрали пять участников – это Жанна Бордзан (Пуровский район), Иван Зизганов (Ямальский район), Илья Иванов (Новый Уренгой), Гарик Кочарян (Салехард) и Ильгиз Кадыров (Муравленко). Они получат дипломы победителя конкурса «Моя законодательная идея», остальные будут отмечены дипломами участника.

Сергей Ямкин поблагодарил конкурсантов за активную гражданскую позицию, инициативность и неравнодушие к жизни в регионе. Предложенные законодательные идеи будут переданы следующему составу Молодежного парламента.

Отмечая перспективность работы Молодежного парламента в части вовлечения молодого поколения в общественно-политическую жизнь региона, Сергей Ямкин предложил разработать Стратегию развития Молодежного парламентаризма в ЯНАО до 2025 года. В ней должны быть изложены цели и задачи, порядок взаимодействия Молодежного парламента с органами госвласти и местного самоуправления, а также определены показатели оценки эффективности деятельности. В стратегию войдут предложения членов действующего и нового состава Молодежного парламента.