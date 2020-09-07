Евгений Куйвашев назвал условия перехода свердловских школ обратно на дистант

Уже в шести школах и трех детсадах обнаружили коронавирус, а прошла только первая неделя обучения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошла первая неделя учебы в Свердловской области, но уже две школы в Екатеринбурге пришлось полностью закрыть из-за коронавируса - №148 и №179. В них заболели восемь и шесть сотрудников соответственно. Кроме того, на домашнее обучение перешли еще четыре класса в четырех школах численностью 110 человек. Так, в школах №16, №120 и №180 болеют по одному ребенку, а в школе №97 – один педагог.

Из-за коронавируса также пришлось полностью закрыть работу детского сада «Радуга», где заболел один педагог. Закрыты и две группы в садике №67, где заразился один сотрудник, и по одной группе в детсадах №75 и №339, где заразу подхватили один ребенок и один педагог.

Такие цифры озвучил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram и рассказал, при каких условиях учебные заведения снова вернутся к дистанционному обучению.

- Школы будут переходить на дистант полностью, если заболеваемость коронавирусом среди детей и взрослых составит более 25%, - отметил глава региона. – До выявления COVID-19 в этих образовательных организациях прошли педсоветы, участие в которых принимали зараженные учителя, поэтому другого выхода не было — на временный дистант пришлось переводить школы в полном объеме. Таким образом, на онлайн-обучение переведены 1354 ребенка.

Кроме того, он рассказал, как сейчас будут работать те школы, в которых уже обнаружили COVID-19.

Во-первых, педагоги или школьники с симптомами коронавируса сразу же отстраняются от учебы, а в помещениях, где они находились, проводится тщательная дезинфекция.

Во-вторых, ученики и классный руководитель того коллектива, где нашли заболевшего, все без исключения должны пройти медосмотр и тестирование на коронавирус. Весь класс переходит на дистанционное обучение до получения отрицательного теста и до получения заключения врача о том, что можно вернуться обратно в школу.

В-третьих, даже после возвращения на учебу для класса, в котором нашли зараженного, будут действовать особые правила: для детей и классного руководителя «должен быть организован отдельный вход и рядом со входом – учебный класс». А на уроках все должны пользоваться масками и менять их раз в три часа. А педагоги, помимо этого, должны будут носить перчатки.

- Питание должно быть организовано в отдельное время и из одноразовой посуды. В таком режиме учебный процесс должен быть организован до результатов повторного тестирования, которое проводится на 8-10 день наблюдения после получения первого отрицательного теста или раньше – при появлении первых же симптомов заболевания, сходного с COVID-19, - объяснил глава региона.