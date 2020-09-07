Спасатели тушили огонь из-за укрытия: под Екатеринбургом сгорела пилорама

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В поселке Зеленый Бор, что в Верхней Пышме, произошел серьезный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 03:21 о том, что на промышленной площадке пилорамы вспыхнуло трансформаторное масло в бочках и само здание пилорамы. На место выехали 43 спасателя на 11 спецмашинах.

- Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня. Из-за угрозы взрыва масла огнеборцы работали из-за укрытия, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Чуть больше двух часов потребовалось спасателям, чтобы остановить распространение огня. В 05:49 пожар был ликвидирован.

Сейчас для контроля состояния воздуха в районе пилорамы работает передвижная инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части. Превышения ПДК вредных веществ зафиксировано в воздухе не было. Информации о пострадавших спасателям не поступало.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

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