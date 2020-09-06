В Екатеринбурге отец избил маленькую дочку на улице

К расследованию инцидента уже подключился детский омбудсмен Игорь Мороков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге разыскивают мужчину, который несколько раз ударил маленькую дочку посреди улицы. Инцидент произошел вечером 5 сентября на улице Сулимова. Нерадивый отец несколько раз ударил девочку по лицу, а затем отругал.

В ближайшее время любителю поднимать руки на детей придется объясняться в полиции.

- Появившаяся в СМИ информация зарегистрирована, по данному факту территориальному органу внутренних дел поручено провести проверку, по ее итогам будет принято обоснованное решение, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

К расследованию инцидента также подключился детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков.

- Будем разбираться и выяснять, что это за семья такая, - рассказал «КП» омбудсмен. – Надо проверить информацию у комиссии по делам несовершеннолетних. Кто знает, может это и далеко не единственный случай рукоприкладства.

Напомним, что в Нижнем Тагиле арестовали многодетного отца, который избил до смерти годовалого сынишку. Малыш уронил на пол бутылочку со смесью, чем и разозлил родителя.

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