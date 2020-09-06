На Среднем Урале выявлено 128 новых случаев COVID-19

Зарегистрировано 2 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 477 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области выявили 128 новых случаев коронавируса, из них 74 – в Екатеринбурге. Таким образом, общее число зафиксированных случаев в регионе достигло 26 038.

- Состояние 91 госпитализированного оценивается как тяжелое, в том числе 47 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницах – 343, - сообщили в региональном оперштабе.

За последние сутки было выписано еще 59 человек. Общее число выписанных достигло 20303.

Зарегистрировано 2 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 477.

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