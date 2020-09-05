Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 5 сентября 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области официально подтвердились 119 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Больше всего новых заболевших – в Екатеринбурге (+54). Кроме того, новыми пациентами стали жители Асбеста, Березовского, Сухого Лога, Ревды, Первоуральска, Краснотурьинска и других муниципалитетов.

Общее число зафиксированных в регионе случаев – 25910.

- Состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находится в реанимации, в том числе 43 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 349. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Кроме того, за минувшие сутки официально подтвердились еще пять смертей от коронавируса. Теперь в регионе 475 погибших.

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии уральские медики сумели поставить на ноги 20244 человека. Только за сутки из больниц выписали 55 пациентов.