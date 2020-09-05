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Ударил ногой прямо в голову: уральский боец Петр Ян испытал на Иване Урганте свой коронный прием

Своим визитом спортсмен открыл шоу «Вечерний Ургант» после двухмесячного перерыва
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Иван Ургант испробовал на себе коронный удар чемпиона UFC Петра Яна. Фото: скриншот с выпуска программы

Иван Ургант испробовал на себе коронный удар чемпиона UFC Петра Яна. Фото: скриншот с выпуска программы

В гости на шоу «Вечерний Ургант» заглянул уральский боец и чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян. Он открыл передачу после двухмесячного перерыва. Выпуск вышел на Первом канале в ночь с 4 на 5 сентября.

Спортсмен заглянул в студию, чтобы поговорить с ведущим Иваном Ургантом о профессиональной карьере, успехе в мире спорта, а также о чемпионском поединке в Таиланде. С собой в студию Ян принес тот самый золотой пояс, который очень понравился Урганту: «Вот я смотрю в кадр и понимаю, что пояс и мне, что ли, подходит. Красивый он!».

Ведущий также расспросил бойца, как ему удалось за два года в Лиге набрать высоту и завоевать главную награду.

- Это было очень быстро, проделан большой путь. Вроде бы короткий срок, но никто не знает, что была проделана огромная работа, - объяснил Петр Ян. – Ты должен выделяться среди других спортсменов, их очень много, у тебя должна быть какая-то особенность. Ты должен выигрывать, бить сильных соперников. И тогда тебя заметят.

- Чем вы решили выделяться, кроме ваших умений в бою?

- Я начал медийную атаку по всем топовым бойцам. В юбки их наряжал, косички им делал, чтобы они обращали на меня внимание.

Чтобы общаться с иностранными спортсменами, Ян использовал интернет-переводчик. Однако его все равно мало кто понимал. Поэтому он вместе с текстом присылал фото.

После удара Ургант картинно упал без сознания. Фото: скриншот с выпуска программы

После удара Ургант картинно упал без сознания. Фото: скриншот с выпуска программы

Также Петр Ян с Иваном Ургантом поговорили о детстве, его работе охранником в ночном клубе в студенческие годы, а также о том, с чего началась его карьера. После этого ведущий попросил бойца показать ему какой-нибудь свой удар. Он надел боксерский шлем, встал в стойку. А после шуточного удара наигранно упал на пол. Из-за того, что Ургант, якобы, получил травму, шоу пришлось заканчивать чемпиону – он сел за стол Ивана и объявил о финале выпуска.

А передачу заканчивал Петр Ян. Фото: скриншот с выпуска программы

А передачу заканчивал Петр Ян. Фото: скриншот с выпуска программы

Напомним, 12 июля во время поединка в Таиланде уральский боец Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Это второй российский спортсмен, удостоенный такого высокого звания. А спустя два дня он попал в рейтинг лучший бойцов мира по версии Pound-For-Pound.

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