Стреляли сзади, попали спереди: история загадочного убийства двоюродного брата Ленина в Екатеринбурге

Двоюродный брат Ленина с детьми. Фото: Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник

У Екатеринбурга есть печальная слава – именно здесь в 1918 году был убит отрекшийся император Николай II с семьей. И до сих пор точно неизвестно, сам Ленин приказал их расстрелять, или это уральские большевики проявили инициативу. Однако точно известно, что от их рук в Екатеринбурге пострадала не только монаршая семья, но и семья… самого Ленина. Об этом мало кто знает, но за полгода до убийства Царской семьи большевики расстреляли двоюродного брата своего начальника.

ОТКУДА «ЛЕНИНЫ» ВЗЯЛИСЬ НА УРАЛЕ

Эта история была крупицами разбросана по старинным документам, хранившимся в уральских архивах с 1918 года. И лишь на закате правления Никиты Хрущева столичные власти решили собрать ее воедино. Дело в том, что тогда стали появляться люди, называвшие себя потомками Ленина и просившие у государства повышенную пенсию и жилплощадь. Поэтому Москва решила разобраться, а сколько всего в стране осталось родственников вождя мирового пролетариата.

Оказалось, что на Урале до Октябрьской революции проживало аж пять двоюродных братьев Ленина: Александр, Дмитрий, Владимир, Федор и Виктор. И была у них фамилия – Ардашевы. Причем семья была преуспевающей. Их отец был надворным советником (как состоятельный адвокат Петр Лужин из романа «Преступление и наказание» Достоевского, - Ред.), владел мельницей и 1311 гектарами земли в Казанской губернии. А мать, Любовь Александровна, приходилась родной сестрой матери Ленина. Родственники поддерживали связь друг с другом. А Александр в юности даже научил Владимира Ильича играть в шахматы.

Портрет и членский билет Владимира Ульянова на Историко-документальной выставке "Ленин" в выставочном зале федеральных архивов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В конце XIX века вся семья Ардашевых жила в Перми. Но потом, когда сыновья выросли, они разъехались по разным городам. Причем, что любопытно, почти все связали свою жизнь с юриспруденцией. Самый старший Александр был мировым судьей в Екатеринбурге. В этом же городе судебным следователем работал Владимир. Дмитрий был нотариусом в Шадринске, а Виктор занимал судебную должность в Верхотурье. Лишь Федор пошел не в юриспруденцию, а в медицину и устроился работать врачом в небольшое село Усолье в Пермской губернии.

Счастливой судьбу братьев Ардашевых назвать нельзя. Еще до революции трое из них умерли от разных болезней. Например, вот что писала о судьбе своего мужа, вдова следователя Владимира Ардашева.

«Муж мой член Екатеринбургского окружного суда, статский советник Владимир Ардашев, будучи командирован Общим Собранием суда в город Камышлов на сессию с присяжными заседателями 22-30 ноября сего года, по возвращении с сессии в город Екатеринбург 2 декабря, почувствовал себя нездоровым и спустя 3 дня слег в постель ввиду констатированного врачами заболевания воспалением легких. В ночь с 12 текущего декабря, муж мой умер, и я осталась вдовою с двумя малолетними дочерьми».

Ну а когда свершилась Октябрьская революция и к власти пришел Ленин, погиб четвертый брат Ардашев – Виктор. Его смерть и сейчас вызывает много вопросов.

РОДСТВЕННИКА ЛЕНИНА ОБВИНИЛИ В КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

Октябрьская революция застала Виктора в Верхотурье, небольшом городе на севере Свердловской области, известном тем, что Распутин часто совершал паломничество в местный монастырь. События в стране не устраивали двоюродного брата Ленина. В частности его сильно возмутило то, что 6 января большевики в Санкт-Петербурге распустили Учредительное Собрание. Он помог организовать в городе стачечный комитет.

В ответ большевики объявили в Верхотурье военное положение. Листовки, которые стали распространятся по городу 9 января, они уничтожали, а тех, кто вел агитацию за забастовку, хватали и отправляли в Екатеринбургскую тюрьму.

«Типографии и лиц, которые будут печатать подобные объявления, подвергать штрафам до 5 тысяч рублей и, в случае повторения конфисковать все имущество типографии», - сообщалось в решении Исполкома Верхотурского Совета. (Для понимания масштабности суммы штрафа. В 1918 году тем, кто охранял Царскую семью в доме Ипатьева в Екатеринбурге, платили 400 рублей в месяц. То есть 5000 рублей - это зарплата охранника Царской семьи за год – Прим. Ред.)

В Екатеринбурге была убита не только Царская семья, но и родственник Ленина. Фото: Государственный архив Свердловской области

Самого председателя стачечного комитета Владимира Бахтеева, а также его заместителя Виктора Ардашева они арестовали, обвинили в контрреволюции и повезли в столицу Урала. А уже 15 января Виктора убили.

Убийство произошло в самом Екатеринбурге на дороге между местной земской больницей и велодромом. Случилось это в тот момент, когда красногвардейцы вели Ардашева из следственной комиссии в тюрьму.

«За цирком, на Верх-Исетской площади, в то время, когда один из красногвардейцев остановился завертывать папиросу, гражданин Ардашев от второго красногвардейца побежал, - писал 18 января 1918 года Областной комиссар юстиции Исай Голощекин. - На предложение остановиться Ардашев не обращал внимания. Видя это, было дано в воздух два предупредительных выстрела, но и тогда он не остановился, а после вторичного окрика: «стой, буду стрелять» - еще сильнее побежал. Из опасения, что Ардашев убежит, красногвардеец выстрелил в него и после второго выстрела – убил».

УБИЙЦУ АРДАШЕВА ПОВЕСИЛИ

После того как Ардашев упал, красногвардейцы сообщили о случившемся начальству. Место происшествия изучала следственная комиссия при понятых. В заключении они написали, что следы ног на снегу сходятся с галошами, которые были надеты на Ардашеве и указывают на то, что тот якобы и вправду пытался убежать.

Однако при исследовании ран появлялись вопросы. В убегавшего Ардашева попали две пули. Одна угодила в грудь рядом с правым соском, а вторая «вошла с левой стороны в лобную кость и вышла через пролом правой теменной кости».

Получалось, что в убегавшего человека пули должны были попасть сзади, но каким-то образом они попали в него спереди. Областной комиссар юстиции пытался объяснить это тем, что одна из пуль изменила траекторию, когда попала в подушку, набитую книгами. Ардашев якобы пытался убежать вместе с нею.

Виктор Ардашев был задержан в Верхотурье, а убит в Екатеринбурге. Фото: Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник

Это убийство всколыхнуло Екатеринбург. Начались протесты. Бюро Екатеринбургской организации социал-демократов меньшевиков предположило, что убийство было политическим, так как Ардашев состоял в партии, враждебной большевикам и левым социал-революционерам. Они потребовали проведения независимого расследования с участием членов всех политических партий города. Также они потребовали приостановить похороны, чтобы раны на теле убитого можно было вновь изучить.

Большевиков такое положение дел не устраивало и через прессу они попытались убедить всех, что Ардашев действительно был убит при попытке к бегству. Но в итоге решили прекратить уголовное дело по обвинению в контрреволюции и против него и против Бахтеева, которого арестовали в Верхотурье вместе с ним. Какого-либо наказания конвойный по фамилии Плаксин, стрелявший по двоюродному брату Ленина, не понес. Правда, всего через два месяца, когда он пошел в разведку в Верхнеуральске, его поймали белые и повесили.

Как скоро Ленин узнал о том, что случилось с его двоюродным братом в Екатеринбурге, неизвестно. Однако вскоре после гибели Виктора большевики вдруг арестовали еще одного двоюродного брата Ленина – Александра Ардашева, бывшего мировым судьей в столице Урала. Он несколько месяцев находился в тюрьме, а затем вдруг его отпустили. Как оказалось новость о задержании дошла до Ленина, и он лично вмешался в судьбу родственника – написал в облсовет в Екатеринбург телеграмму с просьбой «расследовать причину обыска и ареста Ардашевых, особенно детей…»

После этого Александр Ардашев, последний из пяти двоюродных братьев Ленина уехал из Екатеринбурга в Москву, где устроился на работу в Совнарком.

Благодарим за помощь в подготовке материала Государственный архив Свердловской области, а также Центр документации общественных организаций Свердловской области.

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