«Щуплый, не значит надо угнетать»: Олимпийский чемпион Егор Мехонцев защитил в суде парня, который сцепился со следователем на заправке

Спортсмен должен был посмотреть видео и дать экспертное мнение о том, кто в этой ситуации был агрессором. Фото: Instagram Егора Мехонцева, скриншот видео

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев выступил в качестве эксперта в суде по уголовному делу об угрозе убийством.

Напомним, поводом к уголовному делу против 23-летнего екатеринбуржца Антона Истомина стал его конфликт на заправке со случайным автомобилистом, случившийся в сентябре прошлого года.

Двое мужчин не смогли поделить очередь на аппарат по подкачке колес. В итоге между ними произошла стычка.

- Он просто влез без очереди со словами, что сейчас якобы не моя очередь, - рассказывал Антон. Правда, до драки дело не дошло, соперники лишь потолкались, а их конфликт попал на запись видеокамеры.

Как выяснилось позже, мужчиной на Lexus оказался заместитель начальника следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Артем Халилов.

Екатеринбуржец уже было забыл о конфликте, но через некоторое время его вызвали на допрос в следственный отдел по Ленинскому району. Так Антон узнал, что стал фигурантом уголовного дела по статье «Угроза убийством».

Поводом к этому стал небольшой складной нож. Как утверждает Антон, он его не раскрывал, а просто держал в руке для того, чтобы его удар был мощнее, если бы дело все-таки дошло до драки.

Сегодня в суде состоялось первое заседание по этому уголовному делу. Сторона защиты Антона Истомина в качестве эксперта вызвала в суд олимпийского чемпиона Егора Мехонцева.

- Я пришел туда, чтобы разобрать конфликтную ситуацию – рассказать, кто на кого нападал, - объясняет боксер. – Халилов постоянно находился в фазе нападения. Его позиция постоянно была атакующей, агрессивной, например его ноги были широко поставлены, что удобно для драки.

Позиция Антона Истомина, по мнению боксера, наоборот была, как у человека, который не собирается драться.

- Он наоборот стоял в неудобном для драки положении. Он часто переносил вес своего тела на пятки, опрокидывал тело назад. Человек, который преимущественно находится в таком положении, не сможет нападать. Для примера попробуйте сами перенести вес своего тела на пятки и нанесите какое-то бойцовское движение. Это будет крайне неудобно, у вас ничего не получится, так как законы физики будут работать против вас, - объяснил олимпийский чемпион.

По его мнению, следователю не стоило доводить этот конфликт до суда и до уголовного дела.

- Еще и хочет осудить парня! Я сам живу в этом городе и качаю колеса на этой заправке. Представляю, что бы было если бы он [Халилов] начал производить такие действия в отношении меня. Меня бы тогда судили по гораздо более тяжелой статье. Потому что ему бы потребовалась медицинская помощь. Если молодой человек щуплый, это не значит, что его нужно угнетать. Человек, который допускает такое поведение, не уважает самого себя, - считает спортсмен.