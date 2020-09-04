Откроет сезон: Чемпион UFC Петр Ян стал героем «Вечернего Урганта»

Фото: пресс-служба клуба «Архангел Михаил»

Боец екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» и новый Чемпион UFC Пётр Ян стал гостем «Вечернего Урганта». Премьера передачи состоится уже сегодня, 4 сентября на Первом канале.

- Петру Яну предстоит открыть девятый сезон шоу — выпуск станет первым для команды Урганта после двухмесячного летнего отпуска. Помимо бойца, в студию также пригласили главных героев сериала «Чики», который вышел в этом году, - передают в пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

Напомним, 12 июля Россия получила нового чемпиона мира в UFC. Им стал красноярец Петр Ян, который сейчас представляет бойцовский клуб Екатеринбурга «Архангел Михаил». Во время главного поединка Ян нокаутировал Жозе Альдо и получил пояс в наилегчайшем весе. Зрелищный бой состоялся в Абу Даби, не смотря на пандемию коронавируса.

Фото: пресс-служба клуба «Архангел Михаил»

Петру 27 лет – юный возраст для ММА. Во всех справочниках говорится, что Петр родился в городе Дудинка. Сам он упоминал, что родом из деревни Красноярского края, а в городок Дудинка, что на Таймыре, семья переехала позже.

Ян продолжает тренироваться в Екатеринбурге. Гонорар за победу на поединке UFC спортсмен отдал своей маме на строительство дома.

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