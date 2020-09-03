На Среднем Урале сотрудники Росгвардии присоединились к патриотической акции «Диктант Победы»

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

3 сентября в Екатеринбурге и Свердловской области прошла международная акция «Диктант Победы». Участники должны были ответить на 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны. В акции принимали участие, как простые горожане, так и силовики.

- Наши родственники, наши предки прошли с оружием в руках от Москвы до Берлина, сражались в партизанских отрядах, работали на заводах. И верили, что как бы тяжело ни было, победа все равно будет за нами. «Диктант Победы» об этом: об эмоциях, чувствах и памяти, - говорит заместитель начальника ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» полковник полиции Дмитрий Гречишников.

Управление Росгвардии по Свердловской области подготовило для написания диктанта 4 площадки – на базе регионального Управления Росгвардии, ОМОН (г. Екатеринбург), ОМОН (г. Нижний Тагил) и Управления вневедомственной охраны по Свердловской области. Всего Диктант написали более 100 росгвардейцев.