Словно в песне Пугачевой: сотрудница колонии вырастила на даче миллион алых роз

Сотрудница КП-45 Яна Самоловова очень разносторонний человек. Она увлекается садоводством и пением. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Вы же всегда представляли себе океан цветов, когда слушали знаменитую песню примадонны «Миллион алых роз»? Как оказалось, вырастить их вполне реально на своем садовом участке, что наглядно продемонстрировала сотрудница уральской сельхоз колонии Яна Самоловова.

Капитан ГУФСИН не скрывает своей любви к цветам. Летом ее дача напоминает настоящий дендрарий, а зимой - комнатные растения заполняют все подоконники в квартире.

В конце августа Яна Самоловова заняла 1 место в конкурсе лучший дворик, который был посвящен 60-летию поселка Восточный. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

- Работа ее непосредственно связана с осужденными поселенцами, которые отбывают наказание в крупнейшей сельскохозяйственной колонии Среднего Урала, - рассказывают о сотруднице в ГУФСИН. - А вот в свободное от работы время увлекается цветоводством, основное направление – разведение роз. Выращивает розы различных сортов: чайно-гибридных, флорибунда, спрей-розы. В её саду можно также полюбоваться скромными колокольчиками, яркими бархатцами и гвоздиками, благоухающими лилиями.

В конце августа Яна Самоловова заняла 1 место в конкурсе лучший дворик, который был посвящен 60-летию поселка Восточный.

Капитан ГУФСИН в свободное время выращивает розы и участвует в музыкальных конкурсах. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Кроме садоводства сотрудница колонии с детства увлекается вокалом и уже несколько раз брала призовые места на местных конкурсах и фестивалях.

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