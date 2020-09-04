Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 4 сентября 2020 года

С 1 сентября школьники и студенты отправились в образовательные учреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 123 новых случая заражения коронавирусом, 57 из них зафиксировано в столице Среднего Урала.

Остальные случаи COVID-19 подтверждены в Нижнем Тагиле, Полевском, Нижней Туре, Карпинске, Серове, Североуральске, Ревде, Первоуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее количество зараженных уральцев с начала пандемии составляет 25 791 человек, из которых 20 189 человек полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки диагноз сняли у 60 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Также за сутки подтверждено еще четыре случая смерти от COVID-19 . Общее число жертв пандемии в Свердловской области достигло отметки в 470 человек.

Напомним, что с 9 сентября 2020 года в регионе открываются концертные залы, театры и кинотеатры, которые будут работать с 50% загрузкой. Также с 1 сентября в Екатеринбурге и Свердловской области в очном формате работают образовательные учреждения. Также открыты музыкальные и художественные школы.

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