Боксер, похитивший в центре Екатеринбурга мужчину, избежал тюрьмы

Мужчину похитили прямо в центре Екатеринбурга, увезли в лес, а затем отпустили. Фото: скриншот с видео

В начале июля в центре Екатеринбурга двое неизвестных похитили мужчину рядом со строящимся зданием на улице Шейнкмана – они затолкали его в «четырнадцатую» и увезли в неизвестном направлении. Похитителей нашли меньше, чем за сутки – сначала 34-летнего организатора «операции», Андрея Черепанова, а затем его 26-летнего подельника.

- Первым подозреваемым оказался местный житель, увлекающийся боксом. Его напарник к моменту проведения полицейской спецоперации успел ретироваться в Челябинскую область, он также является спортсменом, увлекается самбо, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – В ходе оперативной работы сыщики убедили его по телефону, что в его интересах лучше добровольно явиться в подразделение ОБОП, что тот и сделал.

Похищенный мужчина не пострадал: после того, как его увезли в лес, его отпустили. До дома он добрался сам. А организатора похищения, Черепанова, отправили под суд. На него завели уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Сегодня, 4 сентября, Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес ему приговор. В суде Черепанов полностью свою вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, из-за чего его уголовное дело рассматривалось отдельно.

- На стадии судебных прений гособвинитель попросил суд признать Черепанова виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначить наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Однако суд назначил ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. В течение 10 дней прокуратура изучит приговор и даст правовую оценку на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.