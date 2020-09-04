Развернули сразу после взлета: в Кольцово экстренно приземлился грузовой ИЛ-76

Самолет ИЛ-76. Фото: Instagram "Авиакон Цитотранс"

Ранним утром в аэропорт Кольцово аварийно приземлился грузовой самолет ИЛ-76. Он вылетел из Екатеринбурга, но практически сразу после этого его пришлось развернуть обратно. Что стало причиной посадки, неизвестно. В аэропорт выезжали спасатели МЧС, но их помощь, к счастью, не понадобилась.

- Грузовой самолет ИЛ-76 вскоре после вылета вернулся в аэропорт Екатеринбурга. На борту находились члены экипажа, груза не было. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Кольцово.

Напомним, в том году в Екатеринбурге экстренно «сел на брюхо» военный самолет АН-12, который выполнял плановый полет из Челябинска. Он приземлился без шасси, после чего загорелся. На борту тогда находилось 17 человек – 6 членов экипажа и 11 пассажиров. К счастью, никто не пострадал. Однако из-за этого на несколько часов была парализована работа аэропорта Кольцово - самолет долго эвакуировали со взлетно-посадочной полосы.

Кстати, про самолет ИЛ-76 мы рассказывали раньше. Именно этот самолет 24 года назад помог семерым летчикам сбежать из кандагарского плена. Сейчас воздушное судно можно часто заметить в Кольцово, но, несмотря на его большой возраст, оно до сих пор летает.

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