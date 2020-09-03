Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 3 сентября 2020 года

Большинство жителей Екатеринбурга продолжают носить защитные маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 121 новый случай заражения коронавирусом. В уральской столицы зарегистрированы 58 новых случаев COVID-19.

Также диагнозы подтверждены у жителей Нижнего Тагила, Полевского, Первоуральска, Серова, Ирбита, ЗАТО Свободный, Асбеста, Красноуральска, Североуральска, Верхней Салды, Сухого Лога, Кушвы и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее количество зараженных коронавирусом в регионе с начала пандемии достигло 25 668 человек, из них 20 129 полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки диагноз сняли у 57 человек.

83 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, 73 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 40 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки в Свердловской области подтверждено 6 новых смертельных случаев от коронавируса. Общее число жертв пандемии в регионе достигло 466 человек.

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