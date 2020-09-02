Ожидание и реальность: каким могло стать метро Екатеринбурга

В середине 80-х в Свердловске проводился конкурс среди городских проектных организаций на лучшее оформление станций метро. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На минувшей неделе, 28 августа, исполнилось ровно 40 лет с того момента, как в Екатеринбурге начали строить метро. В связи с этим мы сходили в Государственный архив Свердловской области и нашли эскизы середины 1980-х, показывающие, как изначально по задумке архитекторов должны были выглядеть всем известные станции. Оказалось, что наша уральская подземка могла быть совсем другой.

- Эти эскизы создавались для конкурса на лучшее архитектурно-художественное оформление первых шести станций, - вспоминает Спартак Зиганшин, в 80-х занимавший должность главного архитектора проекта метрополитена в «Уралгипротранс». - Участвовали городские проектные организации и еще одна из другого региона – «Харьковметрпроект». Победители потом разрабатывали архитектуру каждой станции.

Эскизы нарисованы простым карандашом от руки, но выглядят ничуть не хуже современных, которые создаются уже при помощи компьютерной графики. Ниже предлагаем сравнить, какими станции нашего метрополитена видели архитекторы 80-х, и какими они стали в итоге.

ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТОВ

Если сравнивать эскиз и то, как станция выглядит сейчас, то большой разницы и не увидишь. Те же самые цилиндрические колонны вдоль путей, аналогичные «круги света» на потолке. Однако и отличий хватает. Во-первых, на потолке нет люстр, а во-вторых, на стенах вдоль путей нет выделяющихся каменных поверхностей с кругами, внутри которых было предусмотрено место для портретов и картин.

Проспект Космонавтов. Фото: Государственный архив Свердловской области

Проспект Космонавтов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

УРАЛЬСКАЯ

Самая первая станция, которую начали строить в Екатеринбурге, «Уральская», изначально должна была называться «Свердловской». Эскиз, представленный здесь, сделали архитекторы из «Свердловскгражданпроекта». Они предложили построить на станции сводчатый потолок, который опирался бы на колонны, сложенные из разных геометрических фигур.

Станция Уральская. Фото: Государственный архив Свердловской области

Пол же по задумке авторов должен был быть простым, без узоров. Но в итоге победил проект «Уралгипротранса» с геометрическим узором на гранитном полу, тагильским мрамором на путевых стенах и пилонами (арки вдоль платформы, - Ред.) внутри которых даже были оставлены скальные породы, изначально находившиеся в этом месте под землей. Еще один интересный элемент станции - люстры из кованого металла.

Станция Уральская. Фото: Алексей БУЛАТОВ

УРАЛМАШ

Изначальное название станции – Орджоникидзевская. Необычный вариант с украшением потолка похожей на соты структурой предложили архитекторы из Харькова. Но жюри больше устроил вариант «Уралгипротранса» с «нарезным» потолком.

- Проектирование интерьера станции «Уралмаш» выиграли мы, потому что предложили сделать на ее потолке резьбу под 45 градусов как бы от огромного винта, - говорит Спартак Зиганшин. - Так мы показали, что «Уралмашзавод» может выполнить техническую задачу совершенно невероятных масштабов.

Станция Уралмаш. Фото: Государственный архив Свердловской области

Станция Уралмаш. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДИНАМО

Ранее известная, как «Дзержинская», эта станция в итоге была спроектирована знаменитым советским архитектором Леонидом Масленниковым из «Свердловскгражданпроекта». На самой станции есть даже памятная табличка об этом. А на эскизе изображен вариант того, как могла выглядеть станция в представлении архитекторов «Уралгипротранса». Но он не прижился.

Станция Динамо. Фото: Государственный архив Свердловской области

Станция Динамо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА

Победивший эскиз «Свердловскгражданпроекта» в итоге был реализован не полностью. Если сейчас прийти на станцию «площадь 1905 года», то шикарной люстры с надписью «1905» там не увидишь.

- Площадь 1905 года проектировал Аркадий Ефимович Заславский из «Свердловскгражданпроекта». Знаю, что по его эскизам люстры делались потом на заводе «Три тройки» (Уральский электромеханический завод, - Ред.). Видимо, в процессе разработки рабочей документации была корректировка внешнего вида люстр, поэтому они изменились.

Площадь 1905 года. Фото: Государственный архив Свердловской области

Площадь 1905 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧКАЛОВСКАЯ

Эта станция была открыта лишь в 2012 году. Она сделана по проекту «Уралгипротранса» и внешне напоминает фюзеляж самолета. Так было сделано в честь легендарных советских летчиков – Белякова, Байдукова и Чкалова. А эскиз, изображенный здесь, разработан для конкурса «УралНИИпроектом». Он был гораздо проще и не выиграл.

Станция Чкаловская. Фото: Государственный архив Свердловской области

Станция Чкаловская. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Как и многие другие станции, изначально станция «Машиностроителей» должна была называться в честь революционера. Ее хотели посвятить Михаилу Калинину и сделать «Калининской», но впоследствии передумали. Эскиз, изображенный здесь, подготовил «Уралгипротранс», но победил проект Нонны Кудиновой из «УралпромстройНИИпроекта», отличающийся сложной люстрой. Нонна Кудинова, кстати, известна также проектами первого универсама «Кировский» и стадиона «Уралмаш».

Станция Машиностроителей. Фото: Государственный архив Свердловской области

Станция Машиностроителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ

Ранее была известна, как «Куйбышевская». По эскизу на одной из ее стен должен был появиться лик революционера Валериана Куйбышева. Открыть ее удалось лишь в 2002 году. И новый вариант оформления придерживался той же идеи, что и на эскизе – никаких колонн и пилонов. Однако освещение под потолком, да и сама форма потолка были изменены. И портрета Куйбышева на станции уже не было.

Станция Геологическая. Фото: Государственный архив Свердловской области

Станция Геологическая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

БАЖОВСКАЯ

Эта станция однажды свяжет первую ветку метро с будущей второй. Но пока ее не построили. Только место в туннеле под нее готово со специальным расширением. Поэтому сравнить эскиз можно только со снимком того, как выглядит это самое место в туннеле. Общего, конечно, мало.

- Бажовскую решили законсервировать. Хотя там было сделано все, что необходимо, для последующего сооружения станции, - объясняет Спартак Зиганшин. - Изначально ее не стали строить на первой ветке потому, что пассажиропотоки на этой станции оказались бы не максимальными. А вы сами знаете, как мы вторую очередь первой ветки строили – денег никаких уже не было у города, а федеральная казна уже не финансировала метрополитен. Поэтому в целях экономии средств было принято решение временно отказаться от этой станции.

Станция Бажовская. Фото: Государственный архив Свердловской области

В этом месте однажды появится станция метро «Бажовская». Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

40 лет строительству метро Екатеринбурга: Брежнев написал разрешение на подземку под диктовку Ельцина

28 августа исполняется ровно 40 лет с того момента, как в столице Урала в торжественной обстановке вынули из земли первый ковш земли, ознаменовав тем самым строительство первой линии метрополитена. Мы собрали несколько фактов о том, с какими сложностями столкнулся наш город, когда захотел спустить часть пассажиропотоков под землю. (Подробнее)

Директор метро Екатеринбурга: Когда взрывали башню, мы следили, чтобы в туннелях не было трещин

Андрей Панаиотиди, директор уральской подземки, рассказал, что происходило в тоннелях во время сноса недостроенной телебашни в 2018-м и откуда в нашем метро появились московские жетоны (Подробнее)