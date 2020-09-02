Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 2 сентября 2020 года

Уральцы по прежнему продолжают умирать от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 49 человек – из уральской столицы.

Остальные заболевшие коронавирусом – из Нижнего Тагила, Кушвы, Ирбита, Режа, Шалинского городского округа, Качканара, Первоуральска, Ревды, Березовского, Асбеста и других населенных пунктов.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 25 547 человек, из которых 20 072 полностью победили коронавирус. В том числе 50 - за последние сутки.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 83 пациентов инфекционных отделений больниц оценивается как тяжелое, 75 из размещены в палатах реанимации, еще 39 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также статистика смертей от коронавируса пополнилась 6 новыми случаями. Общее число летальных исходов от COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале составило 460.

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