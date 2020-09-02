Забыл поставить на ручник: на Урале у инспектора ГИБДД укатилась машина

Фото: скриншот с видео сообщества "Инцидент Екатеринбург"

Минувшим вечером в Реже, что в Свердловской области, произошло необычное происшествие. Около 21:00 патрульный автомобиль ГИБДД приехал на место ДТП. Инспектор вышел и, видимо, забыл поставить машину на ручник. И автомобиль покатился. Чтобы его остановить, полицейскому пришлось бежать следом.

- Наряд ДПС приехал на ДТП и не поставил «патрульку» на ручник. Машина укатилась, - написал очевидец происшествия Сергей в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

К счастью, все обошлось без серьезных последствий. Автомобиль снес дорожный знак и остановился. Никто не пострадал.

«КП-Екатеринбург» запросила информацию в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, нам обещали прокомментировать случившееся в ближайшее время.