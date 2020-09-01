Насельницы Среднеуральского монастыря отказались покидать «духовный плен» отца Сергия

Опальный схимонах не собирается покидать обитель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Насельницы Среднеуральского женского монастыря отказались покидать обитель отца Сергия. Об этом сообщил помощник опального схимонаха Всеволод Могучев. Всего под документом поставили подписи 153 насельницы.

- Нам стало известно о решении предоставить нам возможность добровольного перехода в другие монастыри Екатеринбургской и Алапаевской епархий и о том, что якобы нам препятствует в этом наш духовник монастыря схиигумен Сергий (Романов), - приводит слова насельниц Могучев. - Доводим до Вашего сведения, что мы, нижеподписавшиеся насельницы добровольно, осознанно и окончательно приняли решение оставаться в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» вместе со своим духовником.

На проповеди Сергия приходит около двух тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл уже подписал указ о переводе насельниц в другие монастыри Урала. Владыка назвал сложившуюся ситуацию «духовным пленом».

- Любой перевод из монастыря в монастырь начинается с официального указа, который должен быть доведён до сведения священников и насельниц. Обычно это делает игуменья обители. Но в данной ситуации, когда монастырь захвачен раскольниками, это не представляется возможным, - объясняет руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова. – Маловероятно и то, что распоряжение о переводе будет доведено до сестёр должным образом, без искажений. Поэтому информация опубликована также на сайте епархии, чтобы родственники монахинь, переживающие за их судьбу и стремящиеся вызволить их из духовного плена, могли бы донести это до них. Процесс перевода между де-юре и де-факто всегда занимает определенное время (оформление документов, переезд на новое место и др.). Чем скорее это произойдёт, тем будет лучше для всех.

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