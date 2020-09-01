Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 1 сентября 2020 года

Учебный год стартовал в привычном формате, но с соблюдением мер безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 117 новых случаев заражения коронавирусом, 46 из них приходится на Екатеринбург.

Остальные случаи COVID-19 зафиксированы в Качканаре, Кировграде, Полевском, Реже, ЗАТО Свободный, Верхней Пышме, Красноуральске, Серове и других населенных пунктах.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале на данный момент составляет 25 432 человека, 20 022 из них - полностью победили болезнь. Только за прошедшие сутки диагноз сняли у 53 человек.

На сегодняшний день состояние 89 госпитализированных уральцев остается тяжелым, 81 из них находится в палатах интенсивной терапии, 44 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждены 4 новых случая смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии в Свердловской области с февраля 2020 года составляет 454.

Отметим, что 1 сентября 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области стартовал новый учебный год. Он пройдет в очном формате, но с соблюдением необходимых мер безопасности. К примеру, в День знаний принято решение отменить торжественные линейки, ученики будут проводить большую часть времени в своих классах, чтобы исключить лишние контакты.

С 9 сентября на Среднем Урале откроют концертные залы, театры и кинотеатры.

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