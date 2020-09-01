Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Екатеринбурге в День знаний массово «заминировали» школы

Сегодня десятки тысяч школьников вновь отправились в учебные заведения
Мария ТрапезниковаМария ТрапезниковаМарияТрапезникова
КомментироватьОставить комментарий
Сейчас информацию о «минировании» проверяет полиция

Сейчас информацию о «минировании» проверяет полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 1 сентября, на электронную почту ГУ МЧС по Свердловской области пришло сообщение о массовом минировании школ и детских садов. Напомним, сегодня, в День знаний, десятки тысяч школьников вновь отправились в учебные заведения.

Информацию о «минировании» «КП» подтвердил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. Он обещал прокомментировать ситуацию позже, по итогу проверочных мероприятий.

Новость дополняется.

ЧПИнтересное

Рекомендуемые