В Екатеринбурге в День знаний массово «заминировали» школы

Сейчас информацию о «минировании» проверяет полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 1 сентября, на электронную почту ГУ МЧС по Свердловской области пришло сообщение о массовом минировании школ и детских садов. Напомним, сегодня, в День знаний, десятки тысяч школьников вновь отправились в учебные заведения.

Информацию о «минировании» «КП» подтвердил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. Он обещал прокомментировать ситуацию позже, по итогу проверочных мероприятий.

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