Ограбил «Детский мир»: мужчину, похитившего екатеринбуржца, поймали в Питере

В Питерских "Крестах" сейчас находится этот мужчина. Фото: скриншот видео

В феврале «Комсомолка» рассказывала историю 30-летнего екатеринбуржца по имени Теймур (имя изменено. – Прим. Ред.). Его похитили у собственного подъезда, избили, сломав челюсть, и увезли на машине в лес в район Шувакиша. После экзекуции избитого Теймура привезли в квартиру к бывшему тестю.

Незадолго до похищения Теймур расстался с женой. По его словам, тесть неоднократно просил его вернуться в семью и даже угрожал родителям парня. Затем неизвестные сожгли белую Audi, которая стоила два миллиона, а после этого мужчину похитили...

После произошедшего бывший тесть советовал бывшему родственнику не обращаться к силовикам, убеждал, что в полиции у него свои люди. Но Теймур не послушал и пошел в полицию и в следственный комитет.

Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, следственный отдел Железнодорожного отдела СК по Екатеринбургу завел по факту произошедшего уголовное дело по второй части статьи 127 «Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Оперативным сопровождением этого дела занимались полицейские уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу. Они сумели вычислить одного из исполнителей этого похищения в Санкт-Петербурге. Им оказался 30-летний выходец из Азербайджана, который до этого был судим за попытку грабежа и за разбой.

Информацию о задержании своего обидчика «КП» подтвердил и сам Теймур. Оказалось, что недавно он ездил в Санкт-Петербург, там в «Крестах» содержится один из его предполагаемых похитителей.

- Я ездил на опознание и на очную ставку. Его там поймали за грабеж. Оказалось, что из Екатеринбурга он уехал в Питер и там вместе с кем-то ограбил «Детский мир». Там его посадили в СИЗО, - рассказывает Теймур.

В итоге следователь из Екатеринбурга созвонился со своими коллегами из Питера и Теймур поехал в Северную столицу. Он уверенно опознал в грабителе из «Детского мира» своего похитителя. Тот также не стал отнекиваться и подтвердил свою причастность к похищению екатеринбуржца.

Силовики уверили Теймура, что поимка остальных причастных к его похищению лишь вопрос времени.