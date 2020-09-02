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Стартует вакцинацият: в Свердловскую область прибыла вакцина от гриппа для детей

Еще одну партию привезут на следующей неделе
Юлия СталинаЮлия СталинаЮлияСталина
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Вакцина не обезопасит вас от ОРВИ или гриппа, она даст возможность вашему организму лучше справиться с вирусами.

Вакцина не обезопасит вас от ОРВИ или гриппа, она даст возможность вашему организму лучше справиться с вирусами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области началась вакцинация против гриппа. Сегодня, 31 августа, в регион приехала первая партия лекарства, сообщат департамент информационной политики. Прививка предназначена для детей от 6 месяцев до 18 лет. Пока в Свердловскую область привезли 160 тысяч доз вакцины.

- Вакцинация против гриппа не только создает специфический иммунитет и защиту ребенка против вируса гриппа, но и образует иммунитет и защиту против других респираторно-вирусных инфекций. Детей до 6 месяцев не вакцинируют – в этом случае о своем ребенке должна позаботиться будущая мама. Вакцинация беременных, это доказано, защищает от заболевания и осложнений от гриппа не только будущую маму, но и новорожденного ребенка в первые 6 месяцев, – рассказала начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Зильбер.

Первую партию вакцины от гриппа уже отправили во все муниципальные поликлиники Екатеринбурга и других городов Свердловской области. Прививку будут ставить бесплатно. Но родителям необходимо дать письменное согласие на иммунизацию ребенка. Также обязательное условие – отсутствие респираторно-вирусных заболеваний за три дня до укола.

В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что следующая партия вакцины от гриппа прибудет в конце этой недели.

Врачи рекомендуют ставить прививки заранее. Но нужно понимать, что вакцина не обезопасит вас от ОРВИ или гриппа, она даст возможность вашему организму лучше справиться с вирусами.

Как это сделать в Екатеринбурге, рассказываем здесь.

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