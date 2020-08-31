Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 31 августа 2020 года

В Екатеринбурге почти месяц работают торговые центры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждены 119 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего случаев заболевания диагностировали в столице Среднего Урала: +60.

Остальные случаи COVID-19 зафиксированы в Каменске-Уральском, Первоуральске, Ирбите, Нижнем Тагиле, Серове, Североуральске, Ревде, Волчанске и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее количество заболевших коронавирусом на Среднем Урале составляет 25 315 человек, из которых 19 969 человек полностью победили опасную инфекцию. Только за последние сутки количество выздоровевших составило 58 человек.

На сегодняшний день число 85 пациентов инфекционных отделений уральских больниц составляет 85 человек, 84 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 48 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано два новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 450 человек.

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