В центре Екатеринбурга вспыхнул завод «СМАК»

В центре Екатеринбурга вспыхнул хлебокомбинат «СМАК». Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В центре Екатеринбурга ранним утром загорелся хлебокомбинат «СМАК» на улице Свердлова. По предварительной информации, горит кабель внутри двухэтажного здания цеха. На место уже выехали 46 спасателей на 14 спецмашинах.

- Есть угроза перехода огня на кровлю, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - Принимаются меры к локализации огня. Информации о пострадавших не поступало.

Всех сотрудников комбината экстренно эвакуировали из задымленного здания на улицу.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: читатели "КП"

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