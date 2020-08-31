В центре Екатеринбурга вспыхнул завод «СМАК»

В центре Екатеринбурга вспыхнул хлебокомбинат «СМАК». Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
В центре Екатеринбурга ранним утром загорелся хлебокомбинат «СМАК» на улице Свердлова. По предварительной информации, горит кабель внутри двухэтажного здания цеха. На место уже выехали 46 спасателей на 14 спецмашинах.
- Есть угроза перехода огня на кровлю, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - Принимаются меры к локализации огня. Информации о пострадавших не поступало.
Всех сотрудников комбината экстренно эвакуировали из задымленного здания на улицу.
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
Фото: читатели "КП"
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