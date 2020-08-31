«Он уже не мог нормально передвигаться»: на Урале ночью отыскали грибника, потерявшегося в лесу

Дедушка отправился в лес за грибами и забыл дорогу домой. Его искала полиция и волонтеры ПСО "Лиза Алерт". Фото: скриншот с видео

В Свердловской области наступил сезон «тихой» охоты – и сотни уральцев отправились в леса на поиски грибов. К сожалению, участились случаи пропажи людей – как отмечают спасатели МЧС, в основном, это пенсионеры, которые просто забывают обратную дорогу домой.

Каждый день к волонтерам из поискового отряда «Лиза Алерт» приходят ориентировки о пропаже в лесу того или иного грибника. Для таких случаев у них есть специальное направление – «Лес на связи». Как отмечают волонтеры, оно задействуется, когда у потерявшегося в лесу есть сотовая связь.

- Специалисты «ЛНС», тщательно опрашивая человека, узнавая его путь, рельеф местности, реки, оврага, расположение солнца или луны, направления движения самолетов и так далее, могут установить ориентировочные места, в которых может быть потерявшийся, и с помощью пеших групп все их проверить, - объяснили в «Лиза Алерт».

Так и получилось в этот раз. Вячеслав Васильевич приехал в поселок Кедровка, чтобы сходить за грибами. И заблудился. Поняв, что не может найти дорогу домой, он набрал «112», после чего спасатели передали информацию волонтерам. К счастью, Вячеслава Васильевича удалось отыскать живым и невредимым – с ним тут же связался специалист «ЛНС» Ольга, которая давала дедушке инструкции и советы, что следует делать в его ситуации, пока его не нашли. Благодаря слаженной работе волонтеров и полиции, бродя по оврагам и рекам, его эвакуировали из леса.

- Он уже не мог нормально передвигаться, так сильно устал, - рассказывают волонтеры. – Желаем Вячеславу Васильевичу долгих лет жизни и больше не теряться!

По словам добровольцев, это не единственный случай, когда с помощью направления «Лес на связи» им удалось отыскать потерявшихся в лесу уральцев.

Между тем, спасатели МЧС составили специальную памятку для тех, кто собирается идти в лес за грибами:

Во-первых, уходя в лес, обязательно сообщите родным и близким, куда вы идете и когда вернетесь.

Во-вторых, одевайтесь ярко, чтобы, в случае чего, вас смогли легко найти. Возьмите с собой воду, заряженный сотовый телефон и портативный аккумулятор, а также спички в непромокаемой упаковке, нож и свисток.

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